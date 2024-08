Ciclismo, morto per un malore improvviso Simone Roganti: aveva 21 anni

MeteoWeb

Un malore improvviso ha spezzato la vita di Simone Roganti, giovane ciclista della MG Kvis – Colors for Peace. La tragedia è avvenuta ieri sera intorno alle 22.30: il 21enne si trovava nella sua casa di Spoltore, in provincia di Pescara, insieme ai genitori, quando il suo cuore ha ceduto. I genitori hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma per Simone non c’è stato niente da fare.

Il giovane ciclista, prima dell’attuale squadra, aveva corso per due stagioni con la Um Tools D’Amico. Quest’anno aveva ottimi risultati: il secondo posto nella classifica generale del Giro del Veneto e il settimo al campionato italiano Under 23. Il 2024 per Simone si era tinto anche di azzurro con la partecipazione al Giro della Valle d’Aosta chiuso al decimo posto. Simone Roganti aveva ancora tanti chilometri da percorrere in sella alla sua bicicletta ma purtroppo la sua vita è stata stroncata improvvisamente.

Il Presidente della Federazione Ciclistica Cordiano Dagnoni, anche a nome del Consiglio Federale, dello staff della Nazionale e di tutto il mondo del ciclismo, esprime i sensi del più profondo cordoglio e si stringe commosso ai genitori e familiari tutti per la prematura scomparsa di Simone.

