La Cina ammette: una nave battente bandiera di Hong Kong ha distrutto “per sbaglio” un importante gasdotto del Baltico

La Cina ha ammesso che una nave di proprietà cinese ha danneggiato accidentalmente un gasdotto critico nel Mar Baltico lo scorso ottobre. Il gasdotto, che collega l’Estonia alla Finlandia, è stato gravemente compromesso quando la nave NewNew Polar Bear, battente bandiera di Hong Kong, ha trascinato l’ancora sul fondo marino, tagliando un cavo del gas e danneggiando anche 2 cavi di telecomunicazioni.

Secondo un report in lingua cinese, l’incidente sarebbe stato causato da una forte tempesta. Le autorità cinesi hanno condotto un’indagine interna e hanno comunicato i risultati ai governi europei coinvolti. Tuttavia, il documento non può essere utilizzato come prova ufficiale nelle indagini penali in corso, condotte congiuntamente da Estonia e Finlandia.

Le autorità dei 2 Paesi hanno richiesto assistenza legale alla Cina per raccogliere ulteriori prove dalla nave e dall’equipaggio. Nonostante le promesse di cooperazione, Pechino non ha ancora risposto formalmente alle richieste. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture sottomarine in un contesto di crescenti tensioni tra l’Unione Europea e la Cina, complicate ulteriormente dai legami di quest’ultima con la Russia.

