La Cina sta rapidamente costruendo centrali nucleari mentre il resto del mondo si blocca

La Cina supererà Francia e Stati Uniti come fonte di energia atomica e ha 10-15 anni di vantaggio sugli USA nei reattori di quarta generazione. È quanto riporta un articolo di Bloomberg. La Cina ha approvato la sua prima centrale nucleare nel 1981. Bloomberg prevede ora che il Paese scavalcherà la Francia e gli Stati Uniti entro il 2030.

In un’epoca in cui vengono costruiti pochi nuovi reattori, la Cina ne ha 30 in costruzione. Pechino ha speso miliardi in ricerca ed esperimenti come il Linglong One, gestito dalla China National Nuclear Power Co. e l’unico piccolo reattore modulare approvato dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica fino ad oggi. Il completamento è previsto per la fine del prossimo anno. Su progressi chiave sperati come la fusione – la combinazione piuttosto che la rottura degli atomi – Pechino spende di gran lunga più degli Stati Uniti in ricerca e sviluppo.

Ciò che la Cina sta facendo è in gran parte una questione di vasta scala, sostegno statale e costruzione relativamente semplice e replicabile. È un successo che potrebbe essere trasferito anche all’estero, perché l’appetito per l’energia nucleare sta crescendo grazie alla sicurezza energetica e agli imperativi climatici. Questo è particolarmente vero nei Paesi in via di sviluppo. Insieme alla Russia e alla Corea del Sud, la Cina è una delle poche nazioni che forniscono la tecnologia, mentre i sostenitori di Stati Uniti e Francia sono indeboliti, sollevando preoccupazioni sia diplomatiche che, in alcuni ambienti, di sicurezza. Pechino non ha segnalato un grave disastro, ma gli incidenti industriali in altri settori e una cultura della segretezza hanno scosso gli scettici.

Secondo Stephen Ezell, vicepresidente per la politica dell’innovazione globale presso l’Information Technology & Innovation Foundation di Washington, DC, la Cina è probabilmente 10-15 anni avanti rispetto agli Stati Uniti nella sua capacità di dispiegare reattori nucleari di quarta generazione su larga scala.

A gennaio, la Cina ha anche presentato una società nazionale progettata per accelerare lo sviluppo della fusione nucleare, unendosi ufficialmente alla corsa per sviluppare energia quasi illimitata senza emissioni di carbonio senza pericolo di fusione perché non comporta una reazione a catena che può sfuggire al controllo. La quota del Paese di tutti i brevetti nucleari è aumentata dall’1,3% al 13,4% dal 2008 al 2023. Nelle domande di brevetto per la fusione nucleare, tuttavia, è in testa.

