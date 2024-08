Cina, il tifone Gaemi ha fatto almeno 50 morti e 15 dispersi

MeteoWeb

Sono almeno 50 le persone che hanno perso la vita e 15 i dispersi a Zixing in Cina, nella provincia centrale di Hunan, a causa del tifone Gaemi proveniente da Taiwan e dalle Filippine. Lo hanno reso noto le autorità cinesi, come spiega il Global Times. Ora strade, l’elettricità e le comunicazioni sono accessibili in tutti i villaggi colpiti e le persone coinvolte hanno potuto rientrare, hanno riferito le autorità locali ai media. Il tifone aveva colpito alla fine di luglio.

