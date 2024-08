Clima, studio WMO: fino al 9% dei bilanci dei Paesi africani per i fenomeni ‘estremi’

MeteoWeb

L’Africa è condizionata sempre più dalle conseguenze dei cambiamenti climatici e dai costi elevati per poter far fronte alle nuove situazioni. Lo denuncia uno studio dell’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) diffuso oggi ad Abidjan, la capitale economica della Costa d’Avorio. Lo studio è intitolato “State of the Climate in Africa 2023”.

Nella ricerca, si calcola che in media i Paesi africani stanno perdendo il 2-5% del Prodotto interno lordo (Pil) e molti stanno destinando fino al 9% dei loro bilanci per rispondere a situazioni climatiche “estreme”. Nella regione subsahariana, il costo dell’adattamento è stimato tra i 30 e i 50 miliardi di dollari all’anno nel prossimo decennio, ovvero il 2-3% del Pil della regione.

