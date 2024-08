Come si sono estinti i Neanderthal? Nuovi indizi sulla loro vita

MeteoWeb

Nel cuore dei Pirenei meridionali, in una regione dell’ovest della Spagna fino a oggi relativamente inesplorata, archeologi dell’Australian National University (ANU) hanno fatto una scoperta che potrebbe riscrivere la nostra comprensione dei Neanderthal e dei fattori che hanno contribuito alla loro estinzione. Il sito di Abric Pizarro, un’importante località archeologica, offre uno scorcio senza precedenti su un periodo della preistoria poco conosciuto, noto come MIS 4, che copre un arco temporale di circa 100.000 a 65.000 anni fa.

La recente pubblicazione della ricerca sul Journal of Archaeological Science ha messo in luce dettagli inediti sulla vita e le abitudini dei Neanderthal, sfidando la visione tradizionale di questi antichi abitanti della Terra come esseri primitivi e mal adattati. Le scoperte fatte ad Abric Pizarro non solo mettono in discussione preconcetti consolidati, ma potrebbero anche fornire indizi cruciali riguardo ai motivi della loro estinzione.

La vita quotidiana dei Neanderthal

Nel corso degli scavi, gli archeologi hanno recuperato una quantità straordinaria di manufatti, tra cui centinaia di migliaia di strumenti di pietra, ossa animali e altri resti significativi. Questi reperti sono fondamentali per comprendere le strategie di sopravvivenza e caccia dei Neanderthal durante un’era che è rimasta in gran parte oscura fino ad oggi. Le nuove evidenze dimostrano che i Neanderthal possedevano una sofisticata conoscenza dell’ambiente che li circondava e abilità notevoli nella caccia e nella raccolta di risorse.

La dottoressa Sofia Samper Carro, autrice principale dello studio e archeologa dell’ANU, ha evidenziato come Abric Pizarro abbia rivelato un quadro dettagliato dell’adattabilità dei Neanderthal. “Le nostre scoperte mostrano chiaramente quanto i Neanderthal fossero in grado di adattarsi e prosperare nel loro ambiente. Le ossa animali trovate indicano che non si limitavano alla caccia di grandi prede come cervi e cavalli, ma includevano anche piccoli animali come tartarughe e conigli. Questo dimostra un grado di pianificazione e adattabilità che non era stato precedentemente riconosciuto.”

Come si sono estinti i Neanderthal?

Uno degli aspetti più affascinanti delle scoperte di Abric Pizarro è che queste potrebbero fornire indizi su cosa abbia portato all’estinzione dei Neanderthal. I resti ben conservati mostrano non solo come questi antichi cacciatori lavorassero e macellassero le loro prede, ma anche una varietà di strumenti in pietra che suggeriscono una sofisticata tecnologia di lavorazione e utilizzo delle risorse. Questo livello di complessità potrebbe indicare che i Neanderthal erano ben adattati al loro ambiente e potevano sopravvivere in condizioni dure, ma altre pressioni esterne potrebbero aver contribuito alla loro scomparsa.

L’analisi dei dati provenienti da Abric Pizarro e da altri siti vicini sta aiutando a costruire un quadro più dettagliato e preciso di come i Neanderthal vivessero e interagissero con il loro ambiente. “Il nostro obiettivo è capire non solo come i Neanderthal usassero gli strumenti e le risorse, ma anche come questi fattori si collegassero alle loro abitudini e alla loro sopravvivenza“, ha spiegato Samper Carro.

L’arrivo del loro moderno e il loro declino

La scomparsa dei Neanderthal, avvenuta circa 40.000 anni fa, coincide con l’arrivo degli esseri umani moderni in Europa. Questo periodo di transizione è stato a lungo oggetto di studio e speculazione. Le evidenze di Abric Pizarro offrono uno sguardo prezioso su come i Neanderthal vivevano in Europa prima dell’arrivo dell’Homo sapiens e su come potevano prosperare in un ambiente difficile. “Il sito di Abric Pizarro offre uno scorcio unico di come i Neanderthal gestivano la loro esistenza in un paesaggio che conoscevano bene e in cui erano abituati a vivere“, ha detto Samper Carro.

I ricercatori stanno utilizzando tecniche di scavo avanzate per ottenere una registrazione dettagliata e precisa dei resti trovati. Ogni pezzo di materiale viene tracciato in 3D per garantire la massima accuratezza e per costruire un quadro complessivo delle abitudini dei Neanderthal. Questo processo meticoloso ha portato a risultati che stanno cambiando la nostra comprensione di questi antichi esseri umani.

Le scoperte di Abric Pizarro stanno contribuendo a un avanzamento significativo nella nostra comprensione della vita dei Neanderthal e dei fattori che hanno portato alla loro estinzione. La capacità dei Neanderthal di adattarsi e prosperare in condizioni difficili, unita alla complessità delle loro strategie di caccia e utilizzo delle risorse, suggerisce che erano molto più sofisticati di quanto precedentemente immaginato.

Man mano che gli scavi continuano e nuovi dati emergono, i ricercatori sperano di risolvere il mistero della scomparsa dei Neanderthal e di ottenere una visione più chiara delle dinamiche che hanno influenzato la loro estinzione. Abric Pizarro si conferma quindi come un sito chiave nella nostra ricerca per comprendere meglio il passato umano e le complesse interazioni tra specie che hanno modellato la nostra storia preistorica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.