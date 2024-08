Cometa Tsuchinshan-ATLAS, spettacolo celeste all’orizzonte

MeteoWeb

La cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS potrebbe offrire un affascinante spettacolo nei cieli dell’alba autunnale, se le previsioni si riveleranno accurate. Scoperta il 9 gennaio 2023 dall’osservatorio cinese Tsuchinshan e dal sistema di sorveglianza ATLAS, la cometa si trovava a 7,2 Unità Astronomiche (UA) dal Sole, ben oltre l’orbita di Giove, un indizio promettente per la sua futura luminosità.

Caratteristiche della cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS

Questa cometa, probabilmente proveniente per la prima volta dalla nube di Oort, presenta un’orbita molto inclinata (139°) e retrograda intorno al Sole. Il 27 settembre 2024, la Tsuchinshan-ATLAS raggiungerà il suo perielio, a soli 0,39 UA dal Sole, mentre il 12 ottobre si avvicinerà alla Terra, a circa 70,6 milioni di km.

Quando vedere la cometa e le prospettive

Per gli osservatori dell’emisfero settentrionale, il periodo migliore per ammirarla sarà tra l’ultima settimana di settembre e la prima di ottobre, quando la cometa sarà visibile a circa 10 gradi sopra l’orizzonte orientale all’alba. Interessante sarà l’incontro celeste tra la cometa e la sottile falce di Luna calante, previsto per il 30 settembre e il 1° ottobre.

Tuttavia, nonostante le aspettative, la luminosità della cometa è stata altalenante nel 2024, lasciando spazio a dubbi sulla sua effettiva brillantezza al perielio. Mentre alcuni esperti prevedono che potrebbe raggiungere una magnitudine tra +4 e +5, rendendola un oggetto interessante per telescopi e macchine fotografiche, la possibilità di un’improvviso outburst potrebbe sorprendere.

Occhi puntati sulla cometa

Comunque vada, la Tsuchinshan-ATLAS sarà monitorata con attenzione anche dalla missione solare SOHO, che ne seguirà il transito dal 7 al 10 ottobre. Se la cometa supererà le aspettative, potrebbe regalare uno spettacolo indimenticabile prima di scomparire nuovamente nelle profondità del Sistema Solare.

