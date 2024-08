Controesodo a Messina: attese di oltre un’ora per gli imbarchi

MeteoWeb

Primo fine settimana di ritorno dalle vacanze e Messina si trova al centro di un intenso controesodo. Il viale della Libertà, strada principale che conduce agli imbarcaderi dei traghetti privati, è congestionato da lunghe code di auto e altri veicoli in partenza dalla Sicilia. Attualmente, l’attesa per l’imbarco sui traghetti privati supera l’ora. La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di otto navi dei traghetti privati e altre quattro delle Ferrovie dello Stato in servizio.

La situazione degli imbarchi di Messina

Per gestire l’alto volume di traffico, la polizia municipale ha intensificato la presenza con pattuglie distribuite su tutti gli incroci principali, in particolare quelli con il viale Giostra e il viale Boccetta. Le autorità locali, in collaborazione con la Prefettura, hanno implementato un piano già avviato dall’anno scorso per migliorare la fluidità del traffico e prevenire il mescolamento tra il traffico cittadino e quello dei vacanzieri di ritorno.

Anche in autostrada la situazione è intensa, sebbene il traffico risulti generalmente scorrevole. Tuttavia, si segnalano code di circa 3 chilometri ai caselli sulla Messina-Catania, specialmente in uscita verso Messina.

