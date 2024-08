Cordoglio del Dipartimento della Protezione Civile per la scomparsa del Professor Franco Siccardi

MeteoWeb

Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa del Professor Franco Siccardi, figura eminente nel campo della protezione civile e della ricerca scientifica. Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento, ha dichiarato: “Il Professor Siccardi era un accademico che combinava una straordinaria passione per la ricerca con un forte impegno per la protezione civile. Durante la sua lunga carriera, ha sempre posto al centro delle sue attività le applicazioni pratiche della ricerca, contribuendo significativamente alla previsione, al monitoraggio e alla gestione del rischio idro-meteorologico. Il suo lavoro ha avuto un impatto fondamentale sulla creazione di un sistema di protezione civile di eccellenza”.

Il Professor Siccardi

Il Professor Siccardi, noto per il suo ruolo di professore ordinario di Costruzioni Idrauliche all’Università di Genova, era anche fondatore e Presidente Emerito della Fondazione CIMA, uno dei centri di competenza tecnico-scientifici del Dipartimento della Protezione Civile. La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno costante verso la protezione civile, iniziato con la consulenza durante l’alluvione in Valtellina del 1987, quando supportò l’allora Ministro per la protezione civile, Zamberletti. Siccardi ha continuato a contribuire in modo significativo anche come assessore alla protezione civile del suo paese.

Nel corso della sua carriera, il Professor Siccardi è stato membro della Commissione nazionale Grandi Rischi per oltre quindici anni. Ha giocato un ruolo cruciale nella creazione del Sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico, partecipando attivamente a numerosi progetti innovativi dedicati all’early warning, all’uso dei dati radar e satellitari per la protezione civile, e alla gestione della comunicazione del rischio. Il suo lavoro ha segnato profondamente lo sviluppo del sistema di allertamento e ha rafforzato l’importanza della scienza e della tecnica nella protezione della sicurezza pubblica.

Il Capo Dipartimento Ciciliano, a nome del Servizio nazionale di protezione civile, ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia del Professor Siccardi, sottolineando il vuoto che la sua scomparsa lascia nel campo della protezione civile e della ricerca scientifica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.