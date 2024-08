Corea del Sud, incendio in hotel: 7 morti e 12 feriti

MeteoWeb

Sette persone sono morte e altre 12 sono rimaste ferite in un incendio che ha colpito un hotel in Corea del Sud, secondo quanto riportato oggi dalle autorità locali. L’incendio è divampato ieri sera in una stanza situata all’8° piano di un hotel a Bucheon, a circa 25 km a Ovest di Seul. Le cause dell’incendio, che è stato domato dopo 3 ore, restano ancora sconosciute.

L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha riferito che al momento dell’incidente erano presenti 27 ospiti nell’hotel, una struttura di 9 piani con 64 camere.

