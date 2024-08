Cosa succede nel cervello quando amiamo? Ecco come reagisce a diversi tipi di amore

MeteoWeb

L’amore, nelle sue molteplici forme, lascia tracce distintive nel cervello umano. Un gruppo di ricercatori dell’Università di Aalto, in Finlandia, ha creato una vera e propria mappa dell’amore nel cervello, portando la ricerca su questo complesso sentimento a un livello completamente nuovo. Utilizzando la risonanza magnetica funzionale (fMRI), gli studiosi hanno misurato l’attività cerebrale di 55 persone mentre riflettevano su brevi storie relative a sei diversi tipi di amore. I risultati di questo studio sono stati pubblicati sulla rivista Cerebral Cortex.

Secondo Parttyli Rinne, filosofo e ricercatore che ha coordinato lo studio, “ora abbiamo un quadro più completo dell’attività cerebrale associata a diversi tipi di amore rispetto alle ricerche precedenti“. Il team ha scoperto che ogni tipo di amore genera un modello di attivazione unico nel cervello, specialmente nelle aree sociali come i gangli della base, la linea mediana della fronte, il precuneo e la giunzione temporoparietale.

Le diverse forme di amore

Dallo studio è emerso che l’amore per i figli ha generato l’attività cerebrale più intensa, seguito da vicino dall’amore romantico. “Nell’amore genitoriale, si è verificata un’attivazione profonda nel sistema di ricompensa del cervello, nell’area dello striato mentre si immaginava l’amore, e questo non è stato osservato per nessun altro tipo di amore“, ha affermato Rinne.

Oltre all’amore per i figli e quello romantico, la ricerca ha preso in considerazione anche l’amore per i partner romantici, gli amici, gli sconosciuti, gli animali domestici e la natura. L’attività cerebrale risultava influenzata non solo dalla vicinanza dell’oggetto d’amore, ma anche dal fatto che si trattasse di un essere umano, di un’altra specie o della natura.

Differenze nelle attivazioni cerebrali

Non è sorprendente che l’amore compassionevole per gli estranei sia risultato meno gratificante e abbia causato una minore attivazione cerebrale rispetto all’amore nelle relazioni strette. Nel frattempo, l’amore per la natura ha attivato il sistema di ricompensa e le aree visive del cervello, ma non le aree cerebrali sociali. Una delle scoperte più interessanti dello studio è stata che le aree cerebrali associate all’amore tra persone sono molto simili tra loro, con differenze che risiedono principalmente nell’intensità di attivazione.

Una sorpresa per i ricercatori è stata la scoperta che l’attività cerebrale associata all’amore per gli animali domestici rivela statisticamente se una persona possiede o meno un animale. Rinne ha spiegato: “Quando si considera l’amore per gli animali domestici e l’attività cerebrale a esso associata, le aree cerebrali legate alla socialità rivelano statisticamente se la persona è o meno proprietaria di un animale domestico“. In altre parole, le persone che vivono con animali domestici mostrano una maggiore attivazione nelle aree cerebrali sociali rispetto a chi non possiede animali.

Implicazioni per la salute mentale e le relazioni umane

La comprensione dei meccanismi neurali dell’amore non solo può arricchire le discussioni filosofiche sulla natura dell’amore, della coscienza e delle relazioni umane, ma i ricercatori sperano anche che il loro lavoro possa migliorare gli interventi sulla salute mentale. Ad esempio, le conoscenze acquisite potrebbero rivelarsi utili in condizioni come disturbi dell’attaccamento, depressione o problemi relazionali, offrendo nuovi approcci per il trattamento e la comprensione di queste problematiche.

Questo studio pionieristico rappresenta un passo significativo nella comprensione di come l’amore, in tutte le sue forme, influenzi il cervello umano, aprendo la strada a ulteriori ricerche che potrebbero rivelare ancora di più sui nostri legami più profondi.

