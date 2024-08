Crisi alimentare in Ucraina, i casi di diabete aumenteranno

MeteoWeb

La malnutrizione tra le donne in gravidanza causata dalla guerra in Ucraina potrebbe avere gravi ripercussioni sulla salute dei loro figli, con un aumento previsto dei casi di diabete. Uno studio del Complexity Science Hub, pubblicato su Science da Peter Klimek e Stefan Thurner, indica che la malnutrizione in gravidanza è associata a un rischio maggiore di diabete nell’età adulta. Con 187mila bambini nati in Ucraina nel 2023 e un attuale tasso di diabete del 7,1%, si stimano tra 13mila e 19mila nuovi casi di diabete in questa coorte di nascita. Le interruzioni delle forniture alimentari e la crisi umanitaria potrebbero amplificare il problema anche a livello globale, con un possibile aumento di fino a 180mila casi di diabete di tipo 2.

Il conflitto in Ucraina, ex importante produttore agricolo, ha influito sulla produzione di grano, con potenziali carenze in Paesi come Moldova e Tunisia. Klimek e Thurner avvertono dell’importanza di considerare questi impatti indiretti dei conflitti sulla salute pubblica e sottolineano la necessità di diversificare le catene di approvvigionamento alimentare per mitigare tali rischi futuri. La malnutrizione in gravidanza aumenta il rischio di diabete di tipo 2 per alterazioni metaboliche che influenzano la salute futura del bambino.

