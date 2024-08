Crolla il tetto di un santuario: 2 morti e decine di feriti in Brasile

MeteoWeb

Almeno due persone sono morte e 22 sono rimaste ferite a causa del crollo del tetto di un santuario cattolico nella città di Recife, nel nord-est del Brasile. Il tetto metallico del santuario Morro da Conceicao, nella zona nord della città, è crollato quasi completamente, lasciando in piedi le quattro pareti dell’edificio. L’incidente è avvenuto mentre venivano distribuiti cesti alimentari di prima necessità tra la popolazione più fragile, ha riferito il governo dello stato di Pernambuco.

Le vittime sono un uomo di 54 anni e una donna di 68 anni. I 22 feriti sono stati portati negli ambulatori e negli ospedali della zona. Il sindaco di Recife, Joao Campos, ha detto ai giornalisti che “la maggior parte dei feriti sono lievi”.

Una cinquantina di poliziotti e Vigili del Fuoco sono al lavoro per farsi strada attraverso il tetto metallico alla ricerca di nuove vittime, anche se un primo controllo da parte dei cani antidroga sembra indicare che non ci siano più corpi. Esperti della Polizia e tecnici della Protezione Civile hanno invece ispezionato il luogo per chiarire se il crollo “abbia qualche rapporto con la recente installazione di pannelli solari” sul tetto della chiesa, secondo Campos.

“È un momento di grande dolore per la nostra città. Siamo pronti ad attenuare tutto quel dolore. La priorità assoluta è prendersi cura della vita delle vittime”, ha sottolineato il sindaco, che ha decretato tre giorni di lutto ufficiale.

Il Presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silvaha espresso la sua solidarietà alle vittime attraverso i social network. “È con grande tristezza che ho appreso della notizia dei due morti e delle decine di feriti, alcuni in gravi condizioni, nel santuario di Morro da Conceicao. Una tragedia. La mia solidarietà alle vittime, alle loro famiglie, agli amici e alla città di Recife in questo momento tempo“, ha detto il Presidente.

