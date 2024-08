Dramma alle Olimpiadi: la nuotatrice Tamara Potocka collassa in piscina, esce in barella e con l’ossigeno

MeteoWeb

Un momento di grande apprensione ha scosso il mondo del nuoto alle recenti Olimpiadi, quando la giovane atleta slovacca Tamara Potocka è collassata poco dopo aver completato la sua gara nei 200 metri misti femminili. La nuotatrice di 21 anni, che aveva concluso la sua gara in settima posizione, ha mostrato segni di malessere subito dopo essere uscita dall’acqua. Gli spettatori e gli addetti ai lavori hanno assistito con preoccupazione mentre Potocka, visibilmente in difficoltà, veniva trasportata in barella fuori dalla piscina.

La nuotatrice collassa in piscina

Il trasporto di Potocka è stato immediato e, per garantire un’assistenza adeguata, le è stata fornita una maschera d’ossigeno. Nonostante il drammatico episodio, l’atleta è stata trovata cosciente durante il trasporto e ha comunicato chiaramente con il personale medico. Dopo essere stata condotta al centro medico, è stata sottoposta a una serie di accertamenti per valutare le sue condizioni di salute.

Ivana Langeová, membro della squadra di nuoto slovacca e responsabile della selezione, ha chiarito le circostanze dell’incidente e le condizioni di Potocka. Langeová ha spiegato che l’attacco di malessere subito dall’atleta è stato causato da un attacco d’asma. “Tamara Potocká soffre d’asma e ha avuto un attacco dopo aver nuotato. Non aveva con sé farmaci specifici, ecco perché è stata male,” ha dichiarato Langeová. La mancanza di farmaci per la gestione dell’asma ha quindi complicato la situazione, contribuendo al collasso della giovane nuotatrice.

L’intervento dei medici

Fortunatamente, l’intervento rapido e l’assistenza medica tempestiva hanno consentito a Potocka di ricevere le cure necessarie. “L’hanno portata in infermeria, dove le hanno somministrato ossigeno e probabilmente alcuni farmaci. Era perfettamente cosciente e comunicava con le persone. Sarà tenuta sotto controllo per un po’ a scopo precauzionale,” ha aggiunto Langeová. Questo monitoraggio continuo è previsto per garantire che l’atleta si riprenda completamente e che non ci siano ulteriori complicazioni.

L’incidente ha suscitato una vasta ondata di solidarietà da parte degli spettatori e dei tifosi, che hanno seguito con apprensione le condizioni della nuotatrice. Anche se la situazione appare sotto controllo, la preoccupazione per la salute di Potocka rimane alta, e il suo ritorno alle competizioni dipenderà dall’evoluzione della sua condizione medica.

