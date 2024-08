Emergenza incendi in Brasile: in fiamme l’Amazzonia

MeteoWeb

Il Brasile sta affrontando un’emergenza senza precedenti: vasti incendi stanno devastando sia la regione amazzonica che diverse città dello Stato di San Paolo. A causa della gravità della situazione, il governo ha dichiarato lo stato di emergenza in 45 città dello Stato di San Paolo.

Incendi in Amazzonia

Il ministro dell’Ambiente, Marina Silva, ha descritto la situazione come una vera e propria guerra: “Il Brasile è in guerra con incendi e criminalità“. Queste parole sono state pronunciate al termine di un incontro di crisi con il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, nel quale è stata discussa la risposta del governo a questa calamità. Durante l’incontro, è stato annunciato che la polizia federale ha avviato delle indagini per capire le cause degli incendi boschivi che stanno devastando la regione.

Anche il presidente Lula ha espresso la sua preoccupazione sui social media, scrivendo su X: “La polizia indagherà e il governo lavorerà con tutti gli Stati per combattere gli incendi“. Nel frattempo, il governatore di San Paolo, Tarcisio de Freitas, ha confermato l’arresto di due persone sospettate di aver appiccato incendi dolosi.

Tra le aree più colpite, si distingue Ribeirao Preto, una città con oltre 700.000 abitanti situata a circa 300 chilometri a nord di San Paolo, nel cuore di un importante polo agricolo. Oltre a San Paolo, nuvole di fumo sono state avvistate in altre regioni, inclusa la capitale Brasilia.

Secondo i dati forniti dai satelliti dell’Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale (Inpe), il mese di agosto ha registrato un numero record di incendi nello Stato di San Paolo, con 3.480 focolai individuati, più del doppio rispetto all’anno scorso. Questo drammatico aumento è attribuito principalmente a un periodo di siccità eccezionale, che ha colpito non solo San Paolo ma anche l’Amazzonia.

La situazione

Nella regione amazzonica, la situazione è altrettanto grave. Dall’inizio dell’anno sono stati registrati oltre 48.674 focolai di incendi, un aumento del 76% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Amazzonia, che ospita la più grande foresta tropicale del mondo, è un ecosistema fondamentale per l’equilibrio climatico globale e la sua distruzione potrebbe avere conseguenze catastrofiche a livello planetario.

Il governo brasiliano si trova ora a dover fronteggiare una duplice sfida: domare gli incendi e identificare le responsabilità di chi potrebbe averli causati. Le autorità stanno lavorando senza sosta per contenere i danni e prevenire ulteriori devastazioni, ma la strada per il recupero è lunga e incerta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.