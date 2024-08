Eruzione dell’Etna: pista ricoperta di cenere, chiuso l’aeroporto di Catania

MeteoWeb

Nuovo parossismo dell’Etna nella notte di Ferragosto: il vulcano siciliano ha dato vita ad un’eruzione con fontana di lava. In seguito alle attività vulcaniche, l’Unita di crisi dell’aeroporto di Catania ha inizialmente disposto la chiusura del settore B2 e la riduzione degli arrivi a 5 voli all’ora fino alle ore 9 di questa mattina. In seguito, lo scalo è stato chiuso: “La pista è inagibile causa ricaduta di cenere vulcanica: sono sospesi sia gli arrivi che le partenze. Al momento si stima che le attività di volo potranno riprendere alle ore 18. Non recatevi in aeroporto senza aver verificato lo stato del vostro volo“.

