Escursionista precipita e muore nel Bellunese

Un’escursionista tedesca ha perso la vita dopo essere precipitata su un tratto dell’Alta Via numero 2, sotto il passo delle Farangole verso il Rosetta, in Valle delle Comelle a Canale d’Agordo, nel Bellunese. L’escursionista è precipitata dal sentiero per oltre 300 metri fino alla base della parete. A chiamare il 118 è stato il compagno di escursione, che ha dato indicazioni dal punto in cui era scivolata.

Arrivato nel punto indicato, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha effettuato un sopralluogo e ha trovato il corpo senza vita alcune decine di metri più sotto. La salma è stata recuperata e trasportata a Gares, dove si trovava una squadra del Soccorso Alpino della Val Biois.

