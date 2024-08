Escursionista soccorsa con l’elicottero sull’isola di Marettimo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nel pomeriggio di sabato 10 agosto, su allertamento della Centrale Operativa 118 Palermo – Trapani, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e l’82° Centro SAR dell’Aeronautica Militare sono intervenuti a Marettimo (Trapani) per il recupero di una turista francese di 55 anni, infortunatasi lungo uno degli impervi sentieri che attraversano l’isola.

A bordo di un elicottero HH139B, decollato dall’aeroporto Birgi di Trapani, in pochi minuti sono state raggiunte le coordinate dell’incidente e dopo avere individuato dall’alto la donna, i tecnici di elisoccorso del CNSAS e dell’Aeronautica Militare sono scesi a terra mediante verricello per procedere al soccorso dell’infortunata.

Da una valutazione delle sue condizioni, la turista presentava una sospetta frattura alla gamba destra, che le impediva di proseguire autonomamente, per la quale è stato necessario trattare l’arto interessato dal trauma, con presidi sanitari di immobilizzazione.

Successivamente, la donna è stata verricellata a bordo dell’elicottero e trasportata in volo al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), ai sensi della vigente normativa, è il soggetto di riferimento esclusivo per ogni Servizio Sanitario regionale e per le Centrali Operative 118, per la risoluzione di interventi di soccorso di tipo sanitario ed a rischio di evoluzione sanitaria in ambiente montano, impervio ed in grotta ed opera sempre in stretto coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale, con il Sistema di Emergenza ed Urgenza delle Regioni, con i servizi di elisoccorso, con le Centrali del Numero Unico di Emergenza (NUE) 112.

Il comunicato stampa dell’aeronautica militare

È decollato poco dopo le 18:30 l’elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Trapani, per effettuare il recupero di una donna infortunata sull’Isola di Marettimo, la più occidentale dell’arcipelago delle isole Egadi.

L’equipaggio in prontezza d’allarme, che aveva ricevuto poco prima l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), si è dapprima diretto a Castellammare del Golfo per prelevare due 2 operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Sicilia, per dirigersi successivamente sul luogo del recupero e procedere, intorno alle ore 19, al recupero della donna.

Un aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare e il team del CNSAS si sono calati con il verricello per raggiungere l’infortunata la quale, dopo essere stata immobilizzata, è stata imbarcata sull’elicottero e trasportata subito all’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Lasciata la paziente nelle mani del personale medico ospedaliero intorno alle 19:45, l’HH139B è tornato verso Castellammare del Golfo per consentire lo sbarco anche ai tecnici del CNSAS.

Il 15° Stormo garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno sia di notte.

Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita, mentre in estate svolgono anche attività Antincendio Boschivo (AIB) nell’ambito degli assetti forniti dalla Difesa per questa campagna. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre l’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma), l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia (Ravenna).

I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, oltre che dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa.

La turista francese soccorsa oggi sull'isola di Marettimo (Trapani)

