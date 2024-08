Estate protetta: i segreti per la cura di pelle, capelli, unghie e occhi

MeteoWeb

L’estate porta con sé il sole, il mare e la voglia di rilassarsi, ma anche unxa serie di sfide per il nostro corpo. Pelle, capelli, unghie e occhi sono particolarmente vulnerabili in questa stagione, e per godersi il periodo estivo senza preoccupazioni, è importante adottare alcune precauzioni.

Proteggere la pelle

La pelle, esposta ai raggi solari, al cloro delle piscine e alla salsedine del mare, necessita di cure particolari. Per prepararla all’esposizione al sole, è fondamentale mantenere un alto livello di idratazione e utilizzare creme solari con un fattore di protezione elevato, preferibilmente non inferiore a SPF 50. Laura Colonna, responsabile dell’unità operativa di dermatologia clinica e correttiva e ambulatorio di tricologia dell’IDI, sottolinea l’importanza di “avere una cute bene idratata e nutrita” e raccomanda di riapplicare la protezione solare ogni due ore e dopo ogni bagno, utilizzando “mezzo cucchiaio per il viso e due per dorso e schiena“.

Inoltre, un’alimentazione ricca di frutta e verdura, fonte di Vitamina C, e l’assunzione di nicotinamide possono aiutare a contrastare i processi di degenerazione delle cellule della pelle. Per chi assume medicinali, è essenziale fare attenzione poiché alcuni farmaci possono aumentare la sensibilità ai raggi UV, causando fotodermatiti. I bambini con dermatite atopica devono fare attenzione al cloro, che può aumentare la secchezza cutanea.

Cura dei capellli

Anche il cuoio capelluto merita attenzione, specialmente per chi ha capelli diradati o calvizie. Indossare un cappello e applicare protezioni solari specifiche è essenziale per prevenire danni alla cuticola e alla corteccia del pelo, che possono portare a una maggiore caduta dei capelli in autunno.

Per chi soffre di sudorazione eccessiva alle mani e ai piedi, l’estate può aggravare il problema. L’uso di ossido di zinco e, in alcuni casi, infiltrazioni di botulino sottocutaneo possono essere soluzioni efficaci. È importante mantenere mani e piedi asciutti per evitare infezioni e micosi, evitando gel occlusivi e manicure aggressive.

Protezione occhi

Infine, per chi utilizza lenti a contatto, è fondamentale seguire scrupolosamente le norme igieniche. Vincenzo Sarnicola, presidente della Sicsso, consiglia di rimuovere le lenti prima di entrare in acqua, sia al mare che in piscina, per prevenire il rischio di infezioni da Acanthamoeba, un patogeno che può causare cheratiti gravi. È preferibile utilizzare lenti a contatto monouso, pulire i contenitori e sostituirli regolarmente.

Seguendo questi semplici consigli, sarà possibile godersi un’estate senza pensieri, mantenendo pelle, capelli, unghie e occhi in salute e protetti.

