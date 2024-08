Etna, imponente parossismo in corso: maestosa fontana di lava e colonna di cenere, “pioggia di pietre” sui paesi etnei | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’Etna oggi, 4 agosto 2024, sta dando vita ad una imponente eruzione, con esplosioni, una maestosa fontana di lava e colonna di cenere. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha comunicato che dalle immagini della rete di videosorveglianza si è osservato che la forte attività stromboliana al cratere Voragine rilevata nella notte si è evoluta in fontana di lava. “Tale attività è attualmente in corso e produce una nube vulcanica che, in accordo con il modello previsionale, si disperde in direzione ESE“. Dal punto di vista sismico “l’ampiezza media del tremore vulcanico, dopo aver raggiunto valori molto alti intorno alle 02:30 UTC (riportato erroneamente alle 01:40 UTC nel comunicato precedente) è ulteriormente aumentata. La localizzazione del centroide delle sorgenti è nell’area del cratere Voragine ad una quota di 2800 ‘ 2900 mt sopra il livello del mare“.

Anche l’attività infrasonica “ha subito un ulteriore incremento ed è su valori molto alti. Gli eventi infrasonici sono localizzati al cratere Voragine e mostrano ampiezze elevate. La rete tilt mostra una variazione quantificabile in circa 0.10 mrad in entrambe le componenti del segnale tilt di PDN. La stazione strain DRUV mostra una variazione di circa 10 nstrain. Nessuna variazione nei dati GNSS,” concludono gli esperti INGV.

Oggi spettacolare eruzione dell’Etna

A corredo dell’articolo le immagini da diverse località siciliane, tra cui Zafferana Etnea, dove la nostra lettrice Antonella Infanta ci segnala una “pioggia” di pietre vulcaniche.

Etna in eruzione, le immagini da Zafferana Etnea

Etna, imponente eruzione in corso

Etna in eruzione, maesroso parossimo in corso

Etna, l'eruzione vista da Zafferana Etnea

Video precedenti di Antonella Infanta

Etna: time lapse dell'eruzione di oggi all'alba, ricaduta di cenere sui paesi etnei

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.