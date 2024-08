Falerna Marina: crollo di Torre Lupo sfiora le abitazioni, paura tra residenti e turisti | VIDEO

MeteoWeb

Un drammatico episodio ha scosso la tranquillità di Falerna Marina, località situata sulla costa calabrese. Un costone di roccia, parte della rupe di Torre Lupo, è improvvisamente crollato, generando paura tra i residenti e i turisti. L’incidente è avvenuto in prossimità della strada statale 18, un’arteria di grande importanza che attraversa la zona, costeggiando numerose case di villeggiatura e strutture turistico-alberghiere.

La tragica vicenda a Falerna Marina

Secondo le testimonianze raccolte, l’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando una parte della parete rocciosa si è staccata, precipitando verso il basso. Il momento del crollo è stato ripreso in un video, che mostra la gravità della situazione e la vicinanza delle abitazioni al luogo dell’incidente. Nel filmato si sente chiaramente una voce che avverte: “Entrate subito dentro“, espressione di una comprensibile apprensione per l’incolumità delle persone presenti.

Un’altra testimonianza, raccolta sempre sul posto, descrive il terribile rumore del crollo: “Ho sentito un boato tremendo“. Fortunatamente, non si registrano danni a persone, ma l’evento ha comunque destato un notevole allarme nella comunità locale e tra i turisti presenti.

Subito dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per gestire la viabilità e garantire la sicurezza nell’area interessata. Una squadra dei vigili del fuoco di Lamezia Terme ha avviato le operazioni di verifica della stabilità della zona, per accertare eventuali ulteriori pericoli. Anche gli amministratori comunali sono giunti sul luogo per valutare i provvedimenti da adottare, al fine di prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza pubblica.

