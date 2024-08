Fedez ricoverato d’urgenza per nuovo malore

MeteoWeb

Nuovo malore per Fedez, ricoverato d’urgenza: ieri avrebbe dovuto esibirsi a Gallipoli. Lo staff del rapper ha pubblicato un post sul profilo Instagram: “Purtroppo durante il volo verso Gallipoli, Federico non è stato bene, è stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati. Per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente”.

