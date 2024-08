Ferragosto 2024, guardia costiera di Reggio Calabria in azione: salvate 10 persone e oltre 40 sanzioni erogate

MeteoWeb

L’intensa attività di controllo e vigilanza lungo le zone di mare più trafficate e in prossimità delle spiagge maggiormente frequentate ha permesso di garantire il sicuro e regolare svolgimento delle attività marittime e balneari, consentendo immediati interventi nei casi di richieste di soccorso.

Particolare attenzione, come di consueto, è stata dedicata alle attività di verifica e controllo relative alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana in mare ed al rispetto della fascia di mare dedicata alla balneazione che si è svolta con l’impiego, spesso simultaneo, delle pattuglie di terra e delle unità navali, coadiuvate in molte occasioni dai velivoli in dotazione alla Guardia Costiera ed i mezzi navali della Polizia di Stato di Reggio Calabria.

Le attività della Guardia Costiera a Ferragosto

Il fenomeno della navigazione sotto costa, la verifica delle dotazioni di sicurezza personali degli utilizzatori degli acquascooter e dei kite surf e wind surf, la presenza degli assistenti bagnanti, sono solo alcune delle materie oggetto di verifica costante durante tutto il corso della stagione, effettuate allo scopo di prevenire gli incidenti e consentire uno svolgimento sereno e sicuro delle attività balneari.

Le citate attività di vigilanza e controllo hanno comportato, solo nella settimana di ferragosto, l’elevazione di oltre 40 sanzioni amministrative, prevalentemente a carico di diportisti responsabili di condotte illecite e spesso pericolose.

Nello stesso periodo sono stati effettuati vari interventi di ricerca e soccorso in mare a favore di bagnanti e diportisti in difficoltà e sono state tratte in salvo 10 persone, alcune delle quali sorprese dal maltempo che ha interessato numerosi tratti di costa.

È questo il caso di alcuni kiters sorpresi, in località punta Pellaro – Reggio Calabria, da forti raffiche di vento che li hanno visti costretti a sganciare le attrezzature ed a rimanere in balia della corrente in zone anche molto lontane dalla costa.

Grazie all’intervento immediato delle motovedette della Guardia Costiera, degli dell’elicotteri del V° Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria e della Guardia Costiera i surfisti finiti in acqua sono stati tutti tratti in salvo senza riportare particolari danni.

E’ stato possibile scongiurare conseguenze più gravi sia per la tempestiva attivazione dei soccorsi sia per il corretto utilizzo delle dotazioni di sicurezza individuali (giubbotti di salvataggio) da parte dei diportisti coinvolti.

