Ferragosto, in Grecia emergenza incendi boschivi: operativo oggi a Mandra il contingente dei vigili del fuoco italiani

MeteoWeb

Il team di 32 vigili del fuoco italiani, inviato in Grecia nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile, è operativo nella giornata odierna nella zona di Mandra, situata nell’Attica orientale. Questa regione è attualmente ad alto rischio di incendi boschivi, e l’intervento delle squadre italiane è fondamentale per contribuire a fronteggiare l’emergenza.

In una clip diffusa dalle autorità, è possibile vedere il trasferimento e l’arrivo dei vigili del fuoco nella zona delle operazioni, dove sono immediatamente entrati in azione per proteggere le aree minacciate dalle fiamme.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.