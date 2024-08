Ferragosto: dall’origine della festa al legame con l’Assunzione di Maria, le tradizioni in Italia e nel Mondo

MeteoWeb

Ferragosto, celebrato il 15 agosto, è una festività molto amata in Italia, ma le sue radici affondano nell’antichità, collegandosi sia a tradizioni pagane che religiose. Il termine “Ferragosto” deriva dal latino “Feriae Augusti“, ovvero “il riposo di Augusto”, istituito dall’imperatore romano Ottaviano Augusto nel 18 a.C. Queste festività servivano a celebrare la fine dei lavori agricoli e garantire un periodo di riposo ai lavoratori. Era un momento di svago, con corse di cavalli e celebrazioni che coinvolgevano tutta la popolazione.

Con l’avvento del Cristianesimo, la Chiesa cattolica sovrappose a queste tradizioni pagane la celebrazione dell’Assunzione di Maria, festa che commemora la salita al cielo della Vergine Maria, madre di Gesù. Questo sincretismo ha permesso alla festività di perdurare nei secoli, trasformandosi in una giornata in cui convivono momenti di fede e di svago.

Il Ferragosto, come lo celebriamo oggi, trova le sue radici nel ventennio fascista: in quegli anni erano in vigore, in questo periodo dell’anno, i Treni popolari di Ferragosto, con biglietti molto vantaggiosi. Le famiglie italiane potevano usufruire di questi treni dal 13 al 15 agosto e andare a visitare le città italiane. Le gite non prevedevano il vitto, motivo per cui nacque la tradizione del pranzo al sacco ferragostano. Le persone che decidevano di partecipare potevano scegliere tra due tipologie di promozioni: quella della “Gita di un sol giorno”, spostandosi solo di 50-100 km, e quella della “Gita dei tre giorni”, viaggiando entro 100–200 km.

In Italia, Ferragosto è sinonimo di vacanza. Le città si svuotano e le spiagge si riempiono di turisti. Tra le tradizioni tipiche, spiccano i pranzi all’aperto, le gite fuori porta e i falò serali. In alcune regioni, come la Toscana, si svolgono ancora le storiche corse di cavalli, come il Palio di Siena, un evento che attira migliaia di spettatori.

Nel mondo, Ferragosto è celebrato principalmente nei Paesi di tradizione cattolica. In Spagna, per esempio, si festeggia con processioni religiose e spettacoli pirotecnici. In Grecia, è una delle feste più importanti, con celebrazioni che uniscono il culto religioso e le tradizioni popolari. In Canada si festeggia l’Acadian Day, festa legata all’Acadia, prima colonia francese dell’America settentrionale. Gli abitanti di quest’area decisero di prevedere una festa nazionale in onore di Maria, la quale è simboleggiata anche dalla stella d’oro posta nella bandiera della regione, adottata ufficialmente il 15 agosto 1884. In Irlanda l’Assunzione viene detta Féile Mhuire ‘sa bhFomhar.

Ferragosto rappresenta quindi un momento di unione tra passato e presente, tra sacro e profano, mantenendo viva una tradizione che affonda le sue radici nell’antica Roma e che, ancora oggi, continua a essere sentita e celebrata con entusiasmo.

