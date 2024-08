A Ferragosto boom di turisti, quasi 15 milioni di presenze

MeteoWeb

Per il ponte di Ferragosto, tra il 15 e il 18 agosto, si prevede l’arrivo di 14,8 milioni di turisti nelle strutture ricettive italiane, con il 56% di italiani. Attualmente, il 91% delle camere è già prenotato, un punto percentuale in più rispetto al 2023, nonostante quest’anno il ponte sia più corto di un giorno. Questi dati sono forniti dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, basati su un monitoraggio delle piattaforme di prenotazione online.

Nonostante la maggioranza dei turisti sia italiana, si osserva una lieve diminuzione della domanda interna rispetto all’anno passato. Le mete più richieste sono quelle con un forte richiamo internazionale, che hanno visto un aumento delle prenotazioni grazie ai turisti esteri. Le località marine e lacustri hanno raggiunto un’occupazione media del 95%, mentre le aree rurali e termali restano stabili. Le strutture montane hanno visto un incremento delle prenotazioni di 3 punti, mentre le città d’arte hanno un’occupazione media dell’83%.

Le regioni del Sud e delle Isole mostrano una saturazione più alta, con il Trentino Alto Adige al 97%, e la Liguria e la Valle d’Aosta rispettivamente al 97% e al 95%. Le Marche si distinguono nel Centro Italia e l’Abruzzo e la Sardegna nel Sud e Isole.

