Fiocco rosa al parco Le Cornelle, è nata una cucciola di leopardo delle nevi

Fiocco rosa al Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo (BG): è nata una piccola di leopardo delle nevi. Mamma Luna è rimasta sempre vicina alla sua piccola, permettendo ai veterinari del Parco di visitarla solo una settimana dopo. La piccola è stata costantemente monitorata e, durante una visita di routine, i veterinari hanno notato un problema sugli arti posteriori.

Grazie alla collaborazione con il dipartimento veterinario dell’Università di Milano, la piccola è stata sottoposta a una visita neurologica e ortopedica e le radiografie hanno rivelato una crescita anomala delle ossa delle zampe posteriori. Dopo la diagnosi, è stata avviata una terapia alimentare integrativa e un piano di fisioterapia.

Ogni giorno, la piccola viene fatta uscire dalla tana e i suoi keeper la aiutano a camminare correggendo la posizione delle zampe, per favorire lo sviluppo muscolare e rafforzare le ossa.

Il Leopardo delle nevi è una specie a forte rischio estinzione per la caccia, la perdita di habitat e i cambiamenti climatici, per questo motivo la nascita di un piccolo esemplare di questa specie rappresenta un grande traguardo per la sua conservazione.

