Fiocco rosa al Safari Park di Pombia, è nato un cucciolo di giraffa

Fiocco rosa al Safari Park di Pombia, il grande parco zoologico in provincia di Novara, noto per ospitare e preservare specie rare o minacciate: è nato un cucciolo di giraffa, il primo dopo 32 anni. Dopo 14 mesi di gestazione e un parto di 2 ore, il piccolo è venuto alla luce e ora si trova nella nursery del parco, dove è accudito dalla madre e monitorato dall’equipe veterinaria e dai keeper.

L’allattamento, che durerà diversi mesi, rappresenta una fase cruciale per il cucciolo, che in seguito inizierà a introdurre una dieta solida a base di fieno e arbusti. Con questa nuova nascita, il parco ospita ora 5 giraffe della stessa specie. Le giraffe sono attualmente classificate come specie “vulnerabile“, con una popolazione stimata di soli 68.290 esemplari nel mondo.

