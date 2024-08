A Firenze Nobel ed esperti mondiali al simposio internazionale sui peptidi

MeteoWeb

Il premio Nobel per la Chimica 2022 Morten Meldal e altri esperti nel campo dei peptidi saranno accolti dall’Università di Firenze in occasione del Quattordicesimo Simposio Internazionale sui Peptidi (37ª edizione in Europa) che si terrà al Palazzo dei Congressi dal 25 al 29 agosto. Il Campus Morgagni ospiterà venerdì 30 e sabato 31 agosto tre laboratori satelliti dell’evento principale.

Il simposio presenterà tutti gli aspetti rilevanti della scienza dei peptidi, come la loro importanza nei nuovi farmaci utilizzati per combattere non solo il diabete di tipo 2 ma anche l’obesità, tra le maggiori cause della malattia. Altri interventi riguarderanno applicazioni cosmetiche, nuovi metodi di sintesi e tecnologie emergenti, con particolare attenzione al futuro impiego materiale, biologico e terapeutico dei peptidi.

