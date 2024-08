Forte maltempo colpisce Tokyo: piogge torrenziali e disagi ai trasporti

MeteoWeb

Nelle scorse ore Tokyo è stata colpita da un violento temporale che ha causato gravi disagi in diverse zone della città. Alle 19, l’Agenzia Meteorologica Giapponese ha emesso un’allerta per piogge intense, dopo che la zona di Minato ha registrato oltre 100 millimetri di pioggia in un breve lasso di tempo.

Nel quartiere di Setagaya, sono stati registrati 52,5 millimetri di pioggia in un’ora, fino alle 18:10. L’Agenzia Meteorologica ha quindi esteso l’allerta per piogge torrenziali, con particolare attenzione ai rischi di inondazioni, a diverse altre aree, tra cui Yokohama e Kawasaki. Alle 19:20 è stata anche emessa un’allerta per frane nel distretto di Shinagawa.

Le forti piogge hanno avuto un impatto significativo sul trasporto pubblico. La linea JR Yamanote ha sospeso temporaneamente il servizio dalle 18:50 alle 19:21, mentre la linea JR Tokaido ha interrotto il traffico tra Tokyo e Atami per 67 minuti. Anche lo Shinkansen Tokaido ha subito ritardi, con una sospensione di 49 minuti tra Tokyo e Shin-Yokohama.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Tokyo ha ricevuto diverse chiamate di emergenza, con segnalazioni di persone bloccate nei veicoli a causa delle inondazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.