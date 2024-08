Forti piogge e grandinate in Messico, caos nella Capitale: allagamenti e strade bloccate | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le strade della capitale del Messico sono state duramente colpite da un’intensa pioggia accompagnata da grandinate nella serata del 30 agosto, lasciando dietro di sé un paesaggio desolante nelle alcaldías di Álvaro Obregón, Cuajimalpa e Magdalena de las Contreras, attualmente sotto Allerta Arancione. La situazione più critica è stata registrata nella zona di Álvaro Obregón, dove le strade sono rimaste sommerse dall’acqua e coperte di grandine.

Segnalate automobili bloccate nel mezzo delle strade, impossibilitate a muoversi a causa dell’altezza dell’acqua e dei blocchi di ghiaccio che ostruivano il passaggio. In alcune aree, la grandine ha ricoperto interamente le carreggiate, rendendo impossibile il transito.

Il Sistema di Acqua della Città del Messico (Sacmex) è intervenuto prontamente per gestire 3 gravi allagamenti segnalati nella zona Álvaro Obregón. Uno dei casi più gravi è stato registrato presso la Calzada de las Águilas, dove l’accumulo di grandine ha creato un “lago” largo 80 metri con una profondità di 40 cm. Un’altra situazione critica si è verificata in Calzada de los Corceles, dove l’allagamento ha avuto 50 metri di larghezza con la stessa profondità.

Per far fronte all’emergenza, Sacmex ha collaborato con la Segreteria di Gestione Integrale dei Rischi e Protezione Civile. Gli operatori, oltre a liberare le strade dal ghiaccio, hanno dovuto rispondere a numerosi altri allagamenti segnalati in diverse alcaldías, tra cui Tlalpan, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco e Magdalena de las Contreras. In totale, Sacmex ha gestito 17 casi di inondazioni in tutta la città.

L’Allerta Arancione, emessa per Álvaro Obregón, Cuajimalpa e Magdalena de las Contreras, resta in vigore, con la Protezione Civile che ha avvertito di possibili ulteriori piogge nelle prossime ore, con precipitazioni previste tra i 39 e i 49 mm.

