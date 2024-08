Tragedia sfiorata a Scilla: frana il costone, grossi massi finiscono in spiaggia | VIDEO

MeteoWeb

Tragedia sfiorata a Scilla, nota località balneare sulla costa tirrenica della Calabria. Una frana ha fatto scivolare giù dal costone di roccia grandi massi che sono finiti sulla spiaggia. Un grosso masso ha abbattuto anche un albero sulla strada statale 18 “Tirrena inferiore”, che era già stata chiusa per frana nella giornata di ieri, venerdì 30 agosto. Nessuna persona si trovava dunque nell’area a rischio al momento del crollo.

Per precauzione, ieri la strada statale 18 Tirrena Inferiore è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del chilometro 515,000. La chiusura della strada sta creando non pochi disagi agli automobilisti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome to Favelas (@welcometofavelas_4k)

