Frana a Madeira: un morto e due feriti sull’isola portoghese

MeteoWeb

Una frana ha causato un morto e due feriti sull’isola portoghese di Madeira. Le vittime, tutti turisti spagnoli, sono presumibilmente parenti. Dinarte Fernandes, sindaco di Santana, sulla costa settentrionale dell’isola, aveva detto all’emittente pubblica RTP che una frana aveva colpito il sentiero e “ucciso almeno una persona”.

Famosa per gli scorci, ma anche per i suoi sentieri di trekking, l’isola quest’anno ha registrato il sold out di turismo. Ogni anno migliaia di turisti ed escursionisti visitano l’isola, soprannominata “la perla dell’Atlantico”, al largo delle coste del Marocco, nota per il suo paesaggio vulcanico e il clima temperato. Ma a volte gli escursionisti sono vittime di frane mortali: a marzo, una coppia francese è stata trovata morta in un burrone.

Quest’estate, l’isola è stata al centro delle cronache anche per gli incendi e per i voli cancellati a causa del maltempo che hanno bloccato molti connazionali per diversi giorni. Negli ultimi giorni, un incendio ha bruciato almeno 5.000 ettari di terreno, ma la zona dove è avvenuto l’incidente di oggi non era stata lambita dalle fiamme.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.