Fuga dalla nube di cenere: escursionisti sorpresi dall’eruzione del Monte Dukono | VIDEO

MeteoWeb

Un video realizzato da un drone il 17 agosto documenta l’eruzione del Monte Dukono, nel Nord di Halmahera, in Indonesia. Le immagini mostrano alcuni escursionisti che, nonostante i divieti e le avvertenze di mantenersi a una distanza di almeno 3 km dal cratere, si erano avventurati sulle pendici del vulcano.

Quando una nube di cenere vulcanica ha colpito la zona, gli escursionisti sono dovuti fuggire. Per fortuna non ci sono stati feriti: il responsabile del Dukono Volcano Observation Post (PGA) ha confermato che tutti gli scalatori sono riusciti a mettersi in salvo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.