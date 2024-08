Gangi (PA) emergenza idrica: dalla regione 468mila euro per il potenziamento idrico ad uso potabile

MeteoWeb

Tre importanti interventi per 468 mila euro saranno realizzati nel Comune di Gangi (PA) per il potenziamento delle risorse idriche ad uso potabile grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Sicilia per l’emergenza idrica che ha attivato un’apposita cabina di regia guidata dal presidente della Regione Renato Schifani.

Si tratta di interventi di protezione civile urgenti per lenire la grave crisi idrica regionale. Interventi di manutenzione straordinaria. In particolare al Comune di Gangi sono stati finanziati lavori che prevedono: la riparazione delle vasche di stramazzo e di calma delle sorgenti comunali di contrada Fegotti per circa 8mila euro; riattivazione pozzi in località Scopalacqua per 223 mila euro circa e ancora la sostituzione di 600 metri di tubazione in acciaio di un tratto di condotta idrica esterna di adduzione acqua all’abitato per circa 238 mila euro.

I decreti sono a firma del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana Salvatore Cocina.

“Continua l’opera di potenziamento e manutenzione straordinaria delle nostre sorgenti e condotte – ha affermato il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – da settimane lavoriamo incessantemente per lenire e prevenire la grave crisi idrica che riguarda tutta la nostra regione, per gli allevatori e agricoltori abbiamo messo a disposizione un pozzo di approvvigionamento in località Furma che funziona quotidianamente, ogni giorno distribuiamo in media 300 mila litri d’acqua e ancora abbiamo attivato la ricerca di 2 nuovi pozzi. Questi tre finanziamenti ci permetteranno di effettuare degli interventi di manutenzione alla nostra rete, ringrazio il presidente della regione, la protezione civile regionale, l’Ati Palermo e gli uffici comunali”.

I lavori partiranno a breve, il comune di Gangi nella qualità di Stazione Appaltante dovrà procedere speditamente nelle varie fasi al fine della celere realizzazione degli interventi.

