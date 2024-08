Gatti gourmet: studio rivela i sapori preferiti dai felini

MeteoWeb

Uno studio guidato da Shiqing Song del Shanghai Institute of Technology, pubblicato sul Journal of Agricultural and Food Chemistry, ha utilizzato un gruppo di 10 gatti adulti per identificare i composti aromatici preferiti tra una serie di spray a base di fegato di pollo. I gatti hanno mostrato una predilezione per gli spray con più aminoacidi liberi, che conferivano un sapore più sapido e grasso. Ciò suggerisce possibili migliorie per rendere il cibo per gatti più gustoso. I gatti, notoriamente schizzinosi, hanno un olfatto acuto e una sensibilità ai sapori salati, ma non percepiscono il dolce.

La ricerca ha preparato spray attrattivi omogeneizzando e trattando termicamente i fegatini di pollo, scomponendo le proteine con enzimi per produrre quattro diversi attrattori. I ricercatori hanno identificato oltre 50 composti aromatici negli spray, variando da note tropicali e floreali a umide e gommose. Gli spray sono stati testati spruzzando cibo per gatti con grasso di pollo e confrontandolo con un attrattivo commerciale. I risultati hanno mostrato che i gatti preferivano cibi spruzzati con attrattori contenenti più aminoacidi liberi, che subiscono la reazione di Maillard durante la cottura, esaltando l’aroma. Gli alimenti preferiti avevano anche sapori di funghi e grassi, mentre quelli meno apprezzati contenevano sapori acidi e dolci, con meno reazioni di Maillard.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.