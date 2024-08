Giappone, l’ex tifone Shanshan si indebolisce: aumenta il bilancio, previste ancora forti piogge | FOTO

MeteoWeb

La tempesta tropicale Shanshan si è spostata lentamente verso Shikoku nella giornata di oggi, causando piogge torrenziali diffuse in tutto il Giappone, comprese le regioni di Kanto e Tokai, con numerosi fiumi dentro e intorno a Tokyo che minacciano di straripare. Secondo i dati aggiornati, l’ex tifone Shanshan ha provocato sei vittime, una persona dispersa e almeno 121 feriti, secondo NHK. Un uomo sulla sessantina è scomparso nella baia di Kagoshima la sera di mercoledì 28 agosto quando è caduto in mare dalla piccola imbarcazione su cui si trovava. Un corpo è stato poi trovato nelle vicinanze e le autorità stanno indagando sulle circostanze.

Shanshan, che ha toccato terra ieri nel Kyushu meridionale come un potente tifone, si è poi indebolito a tempesta tropicale. Questa sera, la tempesta si sta spostando sullo Shikoku, con una pressione centrale di 996hPa, velocità massime del vento sostenute di 65km/h e raffiche che hanno raggiunto i 90km/h.

Un avviso di emergenza di livello 5, che esorta i residenti a prendere misure immediate per salvare vite umane, era stato emesso in alcune parti della prefettura di Oita nella regione di Kyushu da ieri a causa delle minacce rappresentate da inondazioni e frane. Lo stesso livello di allerta era stato emesso questa mattina presto nella città di Ninomiya nella prefettura di Kanagawa a causa delle inondazioni del fiume Kuzukawa e in alcune parti della città di Kawagoe a Saitama a causa del rischio che i fiumi potessero straripare, ma gli avvisi sono stati successivamente revocati.

Anche a Tokyo, la pioggia torrenziale ha fatto sì che alcuni fiumi raggiungessero livelli pericolosi, con il secondo livello di allerta più alto emesso per i fiumi Meguro, Nogawa e Sengawa. Gli avvisi sono stati revocati nel pomeriggio.

Sono stati emessi ordini di evacuazione anche per diverse città nella parte occidentale di Tokyo, tra cui Hachioji, Tama e Machida, a causa del rischio di frane. A Tokyo, anche parti dei quartieri di Setagaya e Suginami sono sottoposte a ordini di evacuazione. Kanagawa ha emesso ordini di evacuazione in oltre 30 città e paesi, tra cui parti di Yokohama e Kawasaki. A Saitama, è stato annunciato un ordine di evacuazione nella città di Iruma.

Piogge record

Il lento movimento di Shanshan ha portato a forti piogge prolungate in ampie zone di Kyushu, molte delle quali hanno visto livelli storici di precipitazioni negli ultimi due giorni. Nell’altopiano di Ebino nella prefettura di Miyazaki, sono stati registrati 889mm di pioggia nelle ultime 72 ore, che è circa 1,5 volte la quantità totale che riceve in media durante l’intero mese di agosto.

Più lontano dalla tempesta, nelle ultime 72 ore, la città di Odawara nella prefettura di Kanagawa ha visto 331mm, oltre il doppio della sua media di agosto e il valore più alto nella storia registrata della città.

Inondazioni, frane e blackout

Nella città di Hiratsuka nella prefettura di Kanagawa, che ha visto 250mm di pioggia nelle ultime 24 ore, circa 20 auto in un parcheggio vicino a un fiume sono state parzialmente sommerse.

Questa mattina si è verificata una frana che ha colpito i veicoli su una strada nella città di Isehara, nella prefettura di Kanagawa, causando un blocco che si prevede richiederà del tempo per essere rimosso. Non ci sono stati feriti.

I forti venti della tempesta hanno abbattuto alberi a Tokyo e in alcune parti di Kyushu, dove alcuni edifici sono stati gravemente danneggiati. I funzionari hanno affermato che circa 180 case sono state danneggiate dalle inondazioni e dall’acqua provocate dalla tempesta. Molti negozi e scuole pubbliche sono stati chiusi e il servizio postale è stato interrotto in diverse prefetture.

La tempesta ha lasciato senza corrente oltre 72.000 famiglie nella regione di Kyushu (dato aggiornato alle 18:00 locali di oggi), con la maggior parte delle interruzioni concentrate a Kagoshima, con circa 69.000 famiglie. Senza corrente anche Nagasaki e Saga con circa 2.000 e 220 famiglie rispettivamente.

La tempesta ha continuato a interrompere anche le reti di trasporto. Oggi, la linea Tokaido Shinkansen ha sospeso i servizi tra Tokyo e Nagoya a causa delle forti piogge e dei forti venti. Tuttavia, dalle 10:00 circa, le operazioni sono riprese tra le stazioni di Nagoya e Shin-Osaka. JR Kyushu ha anche sospeso le linee Kyushu e Nishi-Kyushu Shinkansen per la giornata.

Anche i viaggi aerei sono stati pesantemente colpiti dalla tempesta Shanshan, chiudendo completamente gli aeroporti regionali e avendo un impatto grave sui voli in partenza e in arrivo all’aeroporto di Fukuoka, l’hub più trafficato della regione.

Le previsioni meteo

Si prevede che le forti piogge continueranno su un’ampia area del Giappone, insieme a forti raffiche di vento. Fino a mezzogiorno di domani, sabato 31 agosto, si prevedono 400mm di pioggia nella regione di Tokai, con 200mm nel Kinki e 150mm nello Shikoku, Hokuriku e Kanto-Koshien.

Con la tempesta che si muove così lentamente, “le forti piogge e altri effetti potrebbero essere prolungati e diffusi“, ha affermato il Ministro del territorio Tetsuo Saito. “Si prega di continuare a controllare le informazioni meteorologiche e le informazioni di evacuazione rilasciate dall’ufficio meteorologico e dalle autorità locali, nonché le informazioni operative delle compagnie di trasporto per agire tempestivamente“, ha aggiunto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.