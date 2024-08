Al via i Giochi Paralimpici, Google li celebra con un Doodle

MeteoWeb

Google celebra l’inizio dei Giochi Paralimpici di Parigi con un Doodle speciale in homepage. L’immagine, animata e colorata, rende omaggio all’importanza di questo evento che si svolgerà da oggi, 28 agosto, all’8 settembre, con la partecipazione di 4.400 atleti provenienti da 185 comitati paralimpici nazionali. La manifestazione non è solo una competizione sportiva, ma un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della disabilità e promuovere l’inclusione attraverso lo sport.

Giochi Paralimpici di Parigi, edizione storica

Le Paralimpiadi di Parigi promettono di essere un’edizione storica sotto diversi aspetti. Una delle novità più rilevanti è la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) di rimuovere il divieto di mostrare tatuaggi raffiguranti i 5 cerchi olimpici. Una questione apparentemente minore, ma significativa per gli atleti.

La partecipazione dell’Italia

L’Italia, da sempre protagonista delle Paralimpiadi sin dalla loro prima edizione nel 1960 a Roma, partecipa a Parigi con una delegazione record di 141 atleti, tra cui 70 donne e 71 uomini, pronti a competere in 17 diverse discipline. I portabandiera azzurri saranno Ambra Sabatini per l’atletica e Luca Mazzone per il ciclismo.

