Giovane di 23 anni muore a Bari dopo il morso di un ragno violino

Una tragedia ha colpito la comunità di Collepasso, in provincia di Lecce, con la morte di Giuseppe Russo, un giovane di 23 anni, avvenuta a seguito del morso di un ragno violino. Il ragazzo, dopo aver accusato un grave stato febbrile e altri sintomi compatibili con l’avvelenamento da veleno di ragno, era stato ricoverato inizialmente all’ospedale di Tricase.

Il morso del ragno violino

Nonostante i primi tentativi di cura, le condizioni di Giuseppe sono peggiorate, rendendo necessario il suo trasferimento all’ospedale di Bari, centro specializzato nel trattamento di casi complessi. Purtroppo, le complicazioni si sono rivelate fatali, e il giovane si è spento nelle ultime ore.

Le circostanze che hanno portato alla tragica morte di Giuseppe sono ancora oggetto di indagine. Il ragno violino, noto scientificamente come Loxosceles rufescens, è una specie presente in diverse regioni d’Italia e il suo morso, sebbene raramente letale, può causare gravi reazioni nei soggetti più vulnerabili.

La comunità di Collepasso è in lutto per la perdita del giovane, ricordato da tutti come una persona solare e piena di vita. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione per prevenire ulteriori incidenti, mentre proseguono le indagini per chiarire i dettagli di questa triste vicenda.

