Giovane influenzato da videogioco accoltella e ferisce cinque persone in un bar

Un grave incidente ha scosso la città turca di Eskishehir, situata a circa 230 chilometri a ovest di Ankara, il 13 agosto 2024. Un adolescente di 18 anni, Arda K., ha ferito cinque persone in un bar locale, in un attacco che sembra essere stato ispirato da un videogioco popolare.

La storia di Arda K.

Arda K., armato di un’ascia e di un coltello, ha lanciato l’assalto dopo essersi equipaggiato con una maschera e un giubbotto antiproiettile, elementi distintivi del videogioco PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Questo gioco, noto per la sua modalità di battaglia in cui i giocatori competono per essere l’ultimo rimasto in vita, sembra aver influenzato il giovane aggressore, che ha cercato di replicare l’abbigliamento e l’atmosfera del gioco.

Durante l’attacco, due delle cinque persone ferite sono in condizioni gravi. Dopo aver compiuto l’aggressione, Arda K. si è spostato alle fermate dei tram della città, in attesa dei passeggeri. La situazione è stata notata da un agente di polizia, che, intervenuto prontamente, ha avviato un inseguimento e successivamente arrestato il giovane.

Il ministro della Giustizia turco, Yilmaz Tunc, ha confermato che l’adolescente è attualmente in custodia nell’ambito di un’indagine avviata dall’ufficio del procuratore di Eskishehir. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Hurriyet, Arda K. ha trasmesso in diretta streaming il suo attacco tramite una telecamera fissata al casco, e le immagini sono rapidamente diventate virali sui social media.

