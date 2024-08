Emergenza incendi in Grecia: fiamme alle porte di Atene, “fuori controllo a causa del vento”

MeteoWeb

Gli incendi boschivi stanno avanzando rapidamente verso la periferia settentrionale di Atene, creando una situazione critica. I Vigili del Fuoco hanno comunicato che la situazione è difficile da gestire a causa dei forti venti che soffiano sull’Attica, rendendo impossibile il controllo delle fiamme. Numerose case e proprietà sono già state distrutte. Secondo quanto riportato dalla BBC, gli incendi hanno raggiunto il monte Pentelikon. Le autorità hanno emesso un avviso, invitando i residenti delle aree circostanti a prepararsi per un’eventuale evacuazione, portando con sé solo i beni essenziali.

Per fronteggiare l’emergenza, vigili del fuoco da tutta la Grecia sono stati dispiegati a Nord di Atene. Nikolaos Lavranos, presidente della Federazione panellenica dei dipendenti dei servizi antincendio, ha riferito che unità provenienti dalla Macedonia orientale, dal Peloponneso e dalla Grecia centrale sono arrivate fin dalle prime luci dell’alba. “Il fuoco è incontrollabile ed estremamente aggressivo. Cambia costantemente direzione, creando enormi difficoltà sia per le squadre di terra che per le risorse aeree,” ha dichiarato Lavranos.

Nel frattempo, il Ministero greco per la Crisi climatica e la Protezione civile ha aggiornato la mappa del rischio incendi, elevando lo stato di allerta rossa in diverse aree del Paese, tra cui l’Attica (compresa l’isola di Citera), la Beozia, l’Evia nella Grecia centrale, e le regioni dell’Argolide, di Corinto e della Laconia nel Peloponneso. In altre 7 regioni è stato emesso un avviso di allerta di categoria quattro, indicante un rischio molto elevato di incendi, dalla Macedonia orientale e Tracia nel Nord fino all’isola di Creta nel Sud.

