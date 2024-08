Guerra Ucraina, grosso incendio alla Centrale Nucleare di Zaporizhzhia

MeteoWeb

Secondo le autorità ucraine di Nikopol, la Russia ha appiccato il fuoco a un gran numero di pneumatici di automobili nelle torri di raffreddamento della Centrale Nucleare di Zaporizhzhia [ZNPP]. Le autorità di Nikopol riferiscono che la centrale funziona normalmente e il livello di radiazioni non è salito.

A corredo dell’articolo un video pubblicato sul profilo Telegram di Volodymyr Zelensky che mostra l’incendio sul sito della centrale nucleare di Zaporizhzhia.

“I sistemi di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporozhye hanno preso fuoco dopo essere stati bombardati dalle forze armate ucraine nella regione di Zaporozhye” ha dichiarato il governatore Balitsky.

“Abbiamo registrato da Nikopol che gli occupanti russi hanno appiccato un incendio sul territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Attualmente, i livelli di radiazione sono nella norma. Tuttavia, finché i terroristi russi manterranno il controllo sulla centrale nucleare, la situazione non è e non può essere normale. Fin dal primo giorno della sua conquista, la Russia ha utilizzato la centrale nucleare di Zaporizhia solo per ricattare l’Ucraina, l’intera Europa e il mondo.

Stiamo aspettando che il mondo reagisca, che l’AIEA reagisca. La Russia deve essere ritenuta responsabile per questo. Solo il controllo ucraino sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia può garantire un ritorno alla normalità e alla completa sicurezza” ha dichiarato il presidente ucraino Volodymir Zelensky su X.

Mosca: “a Zaporizhzhya nessun rischio esplosione”

“I sistemi di raffreddamento della centrale hanno preso fuoco a causa dell’attacco dell’Afu“, le forze armate ucraine: “Tutti e sei reattori sono in stato di arresto a freddo, non vi è alcuna minaccia di esplosione. Il livello di radiazione intorno alla centrale nucleare e alla città di Energodar rimane normale“. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’, è il governatore della regione di Zaporizhzhya Yevhen Balitsky. Mentre Kiev incolpa Mosca, la Russia punta il dito sull’Ucraina sostenendo che l’incendio nella centrale nucleare di Zaporizhzhya è scoppiato dopo un attacco delle forze armate ucraine su Energodar.

“A seguito di un bombardamento da parte dell’Afu è scoppiato un incendio. Sul luogo dell’incendio stanno lavorando i dipendenti del Ministero delle Situazioni di Emergenza. L’incendio non ha avuto ripercussioni sul lavoro dell’impianto“, sostiene Mosca secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.