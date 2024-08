Il più grande iceberg del mondo gira in una “trappola oceanica”

MeteoWeb

Qualcosa di straordinario è accaduto ad A23a, il più grande iceberg del mondo. Da mesi gira sul posto appena a nord dell’Antartide, quando in realtà dovrebbe muoversi seguendo la corrente oceanica più potente della Terra. Gli scienziati affermano che il blocco di ghiaccio è rimasto intrappolato in un enorme cilindro rotante di acqua. Si tratta di un fenomeno che gli oceanografi chiamano Colonna di Taylor, ed è possibile che A23a non sfuggirà al suo “carceriere” per anni.

“Di solito si pensa agli iceberg come a cose transitorie; si frammentano e si sciolgono. Ma non questo“, ha osservato l’esperto polare Prof. Mark Brandon. “A23a è l’iceberg che si rifiuta di morire“, ha detto il ricercatore dell’Open University alla BBC News.

La storia di A23a

La longevità dell’iceberg è ben documentata. Si è liberato dalla costa antartica nel lontano 1986, ma poi è rimasto quasi immediatamente incastrato nei fanghi del fondale del Mare di Weddell. Per tre decenni è stato un'”isola di ghiaccio” statica. Non si è mosso. Solo nel 2020 è tornato a galla e ha ricominciato a spostarsi, all’inizio lentamente, prima di dirigersi verso nord verso aria e acque più calde.

All’inizio di aprile di quest’anno, A23a è entrato nella Corrente Circumpolare Antartica (ACC), che sposta cento volte più acqua in tutto il mondo rispetto a tutti i fiumi della Terra messi insieme. Questo avrebbe dovuto accelerare l’iceberg da quasi un trilione di tonnellate, facendolo risalire nell’Atlantico meridionale e in un oblio certo.

Invece, A23a non è andato da nessuna parte. Rimane fermo appena a nord delle Isole Orcadi Meridionali, girando in senso antiorario di circa 15 gradi al giorno. E finché lo farà, il suo declino e la sua eventuale scomparsa saranno ritardati. A23a non si è arenato di nuovo; ci sono almeno mille metri d’acqua tra la sua parte inferiore e il fondale marino.

È stato invece fermato da un tipo di vortice descritto per la prima volta negli anni ’20 da un brillante fisico, Sir G.I. (Geoffrey Ingram) Taylor. L’accademico di Cambridge è stato un pioniere nel campo della dinamica dei fluidi ed è stato persino coinvolto nel Progetto Manhattan per modellare la probabile stabilità del primo test di bomba atomica al mondo.

La Colonna di Taylor

Il Prof. Taylor ha mostrato come una corrente che incontra un ostacolo sul fondale marino può, nelle giuste circostanze, separarsi in due flussi distinti, generando una massa di acqua rotante a tutta profondità tra di loro.

In questo caso, l’ostruzione è una protuberanza larga 100km sul fondale oceanico nota come Pirie Bank, che sta intrappolando l’iceberg A23a. “L’oceano è pieno di sorprese e questa caratteristica dinamica è una delle più carine che vedremo mai”, ha detto il Prof. Mike Meredith del British Antarctic Survey.

“Le Colonne di Taylor possono anche formarsi nell’aria; le vediamo nel movimento delle nuvole sopra le montagne. Possono essere larghe solo pochi centimetri in un serbatoio di laboratorio sperimentale o assolutamente enormi come in questo caso in cui la colonna ha un gigantesco iceberg proprio al centro”.

Il futuro di A23a

Per quanto tempo l’iceberg A23a potrebbe restare in questa situazione? Chi lo sa, ma quando il Prof. Meredith ha posizionato una boa scientifica in una colonna di Taylor sopra un’altra protuberanza a est di Pirie Bank, lo strumento galleggiante stava ancora ruotando sul posto quattro anni dopo.

L’importanza di comprendere il fondale marino

L’iceberg A23a è una perfetta illustrazione dell’importanza di comprendere la forma del fondale marino. Montagne sottomarine, canyon e pendii hanno una profonda influenza sulla direzione e la miscelazione delle acque e sulla distribuzione dei nutrienti che guidano l’attività biologica nell’oceano. E questa influenza si estende anche al sistema climatico: è il movimento di massa dell’acqua che aiuta a disperdere l’energia termica in tutto il mondo.

Il comportamento di A23a può essere spiegato perché il fondale oceanico appena a nord delle Orcadi Meridionali è ragionevolmente ben esaminato. Ma non è così per gran parte del resto del mondo. Attualmente, solo un quarto del fondale marino della Terra è stato mappato secondo i migliori standard moderni.

