Incendi a Roma, momenti drammatici: centinaia di evacuati, tanti intossicati

Incendi devastanti a Roma oggi, domenica 11 agosto 2024, e vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che sono arrivate a lambire Hydromania. Gli agenti della Polizia Locale sono stati impegnati nelle chiusure e nella messa in sicurezza delle aree interessate dai roghi, il primo in via della Pisana direzione fuori, intorno alle 14, tra via della Pisana, via del fosso della Magliana e via del Ponte Pisano. Le fiamme si sono estese fino a lambire il complesso di Hydromania, dove sono accorse altre pattuglie del Gruppo Aurelio fornendo ausilio ai vigili del fuoco per le operazioni di evacuazione del parco acquatico, disposte in via precauzionale dai vigili del fuoco.

Oltre al parco acquatico, dove si trovavano centinaia di persone, evacuate a causa della vicinanza delle fiamme e del fumo anche alcune abitazioni in via dei Rifredi, dove il 118 con la Protezione civile hanno installato un centro di assistenza per le persone che manifestavano segni di intossicazione da fumo. In via dei Rifredi sono andate bruciate anche diverse auto.

L’altro incendio si è sviluppato in via di Trigoria all’interno di un area recintata e sta interessando sterpaglie e balle di fieno. Necessaria l’evacuazione anche di un’abitazione. Sul posto le pattuglie del gruppo IX Eur della Polizia Locale per delimitare la zona.

“La Protezione Civile di Roma Capitale è tuttora al lavoro con i volontari e i mezzi per dare supporto ai Vigili del Fuoco nel mettere in sicurezza tutti gli scenari di incendi che hanno colpito oggi molte zone della città, in particolar modo via Della Pisana, Trigoria, Viadotto della Magliana e Tor Cervara, scenari cha hanno richiesto un numero rilevante di mezzi e persone per le operazioni di spegnimento, soprattutto perché incendi principalmente di sterpaglie, alimentati dal forte vento che ha velocizzato il propagarsi delle fiamme. In particolare, per quanto riguarda l’incendio di Via della Pisana è probabilmente divampato a seguito di un macchina andata in fiamme a bordo strada“. Lo comunica in una nota la Protezione Civile di Roma Capitale, sottolineando come siano stati messi a disposizione, nella giornata di oggi, oltre ai mezzi per lo spegnimento in dotazione, tutti i volontari reperibili, creando quattro posti di coordinamento per ognuno degli scenari più complessi.

“Nelle prossime ore, oltre a garantire il supporto ai Vigili del Fuoco per il contenimento nello spegnimento degli incendi durante la notte, il personale, i volontari e i mezzi saranno sempre allertati qualora servisse il supporto per eventuali scenari critici che potrebbero venirsi a creare dato il livello di allerta segnalato dalla protezione civile regionale relativo a domani e dopodomani“, concludono.

La sala operativa dei vigili del fuoco è ancora impegnata nelle operazioni di spegnimento e bonifica dell’area interessata dal primo pomeriggio da un incendio tra via fosso della Magliana, via della Pisana, via dei Rifredi e strade limitrofe. Diverse le squadre sul posto, con il supporto di diverse autobotti, due partenze boschive con alcuni moduli antincendio della Protezione civile, due Dos per la gestione dei lanci dall’alto di due elicotteri della Regione Lazio e il capoturno provinciale.

Evacuate, oltre al Parco Acquatico Hydromania, dove si trovavano centinaia di persone, a causa della vicinanza delle fiamme e del fumo, anche alcune abitazioni in via dei Rifredi, dove il 118 con la Protezione civile hanno installato un centro di assistenza per le persone che manifestavano segni di intossicazione da fumo.

Nell’incendio in zona Pisana divampato nel pomeriggio sono andate bruciate anche diverse auto in via dei Rifredi, la strada lambita dalle fiamme e dove si è provveduto a evacuare alcune abitazioni. Lo fanno sapere i vigili del fuoco, tuttora impegnati sul posto nelle operazioni di spegnimento e bonifica.

