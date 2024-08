Incendi Emilia Romagna: fase di preallarme prorogata

MeteoWeb

La Protezione Civile del Comune di Forlì informa che la Regione Emilia Romagna, in applicazione a quanto indicato nel “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, ha disposto la proroga della fase di preallarme per il rischio incendi boschivi con dichiarazione dello stato di grave pericolosità fino al 6 settembre compreso. Per questo “si invitano i cittadini alla massima cautela e ad evitare abbruciamenti“. Per ogni segnalazione di incendio boschivo si chiede di attivare tempestivamente i Vigili del Fuoco al numero d’emergenza 115.

