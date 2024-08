Incendi Grecia: conclusa missione per i Canadair italiani, prosegue il lavoro a terra

MeteoWeb

La missione antincendio dei 2 Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è terminata con 13 ore di volo e 52 lanci d’acqua sui fronti di fuoco. I pompieri sono impegnati da ieri in Grecia per fronteggiare l’emergenza incendi boschivi nella zona dell’Attica. Il Can15 e il Can24 hanno operato in contrasto agli incendi boschivi nella zona di Maratona e di Nea Macrì.

Prosegue la missione internazionale per il contingente di 32 vigili del fuoco italiani, arrivato ieri sera sul porto.

