Incendi in Grecia, il vento si indebolisce: Atene torna a respirare ma resta l’allerta | FOTO

MeteoWeb

Il vasto incendio che ha colpito i sobborghi settentrionali di Atene negli ultimi giorni sembra essere sotto controllo grazie all’indebolimento dei venti. Le fiamme, che hanno provocato la morte di una persona e distrutto automobili, edifici, campi e foreste, sono state combattute da centinaia di vigili del fuoco supportati da 10 aerei antincendio. Partito domenica da un’area boschiva, l’incendio si è rapidamente avvicinato ai quartieri settentrionali della capitale, provocando preoccupazione tra i residenti.

La situazione è ora migliorata, con solo focolai isolati da monitorare. Un funzionario del corpo dei vigili del fuoco ha confermato che non ci sono nuovi fronti attivi, ma che la vigilanza rimane alta.

Danni e interventi

Secondo l’Osservatorio Nazionale Greco, l’incendio ha interessato circa 10mila ettari di terreno. Il governo ha annunciato un pacchetto di aiuti per le persone colpite, che include sussidi per l’affitto, esenzioni fiscali triennali e altri sostegni finanziari. Il Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis ha convocato una riunione ministeriale per discutere la situazione.

Il fumo sopra Atene si è diradato e nuovi rinforzi sono arrivati dall’Europa per sostenere le operazioni. Aerei antincendio provenienti da Francia e Italia sono giunti grazie alla cooperazione europea, mentre la Repubblica Ceca ha inviato vigili del fuoco e mezzi di supporto.

Allerta prolungata

L’incendio ha raggiunto il sobborgo di Vrilissia, a circa 14 km dal centro di Atene, dove una donna di 64 anni è stata trovata senza vita all’interno di un’attività commerciale. Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite, ma le condizioni meteo estreme hanno sicuramente contribuito alla sua diffusione.

La Grecia rimarrà in stato di allerta fino a giovedì, con previsioni di venti forti e temperature che potrebbero raggiungere i +40°C. Gli incendi estivi sono diventati un fenomeno ricorrente nel Paese.

Il ritorno alla normalità

Con l’incendio sotto controllo, i residenti delle aree colpite stanno iniziando a valutare i danni subiti. Alcune abitazioni hanno subito gravi danni, con stanze annerite dal fumo e auto ridotte a scheletri di metallo. Tuttavia, molti stanno già cercando di riprendere la loro vita normale, supportati dagli aiuti governativi e dalla solidarietà della comunità.

Più di 30 aree sono state evacuate, e si sono verificati blackout in alcune parti della regione di Atene. Nonostante le critiche dell’opposizione, che accusa il governo di non aver fatto abbastanza per prevenire il disastro, le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del territorio continuano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.