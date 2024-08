Incendi in Jacuzia, i satelliti russi monitorano la situazione dallo Spazio

MeteoWeb

Nella Repubblica di Sakha (Jacuzia) attualmente si registrano 64 incendi naturali che coprono oltre 430mila ettari. Il Ministero per le situazioni di emergenza russo ha comunicato che, nel corso della giornata, sono stati estinti 5 incendi e altri 12 sono stati contenuti. A causa dei roghi, 50 insediamenti della Jacuzia sono avvolti dal fumo, rendendo l’aria pericolosa per la popolazione. Le immagini satellitari, come quella catturata dal Canopus-V a corredo dell’articolo, rivelano l’estensione del danno, mostrando una crisi ambientale in corso che richiede un intervento urgente.

