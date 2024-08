Incendi lungo l’alta velocità Roma-Napoli, treni bloccati: traffico nel caos

MeteoWeb

È ancora sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Alta velocità Roma – Napoli per la segnalazione di due incendi, il primo nelle vicinanze della linea ferroviaria tra Salone e Anagni e il secondo tra Gricignano e Caserta. E’ quanto informa Rfi, spiegando che i treni Alta velocità percorrono la linea convenzionale con rallentamenti previsti al momento “fino a 180 minuti“.

Inoltre, i treni in partenza da Firenze in direzione Roma proseguono sulla linea convenzionale con “ulteriori ritardi fino a 30 minuti“. Continua la riprogrammazione dell’offerta con cancellazioni per Alta Velocità e treni regionali, conclude Rfi.

