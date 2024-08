Incendi: riattivata con riduzione di velocità la linea AV Roma-Napoli

MeteoWeb

È stata riattivata la linea ferroviaria alta velocità Roma-Napoli con riduzione di velocità: lo comunica Rfi in una nota. ”La circolazione è in graduale ripresa dopo essere stata fortemente rallentata per due incendi, il primo nelle vicinanze della linea ferroviaria tra Salone e Anagni che ha provocato danni alle barriere antirumore e ad alcuni cavi e il secondo tra Gricignano e Caserta, senza danni all’infrastruttura”, si legge nel comunicato di ieri sera. ”L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere i due incendi di cui il primo di grosse dimensioni. I treni hanno registrato ritardi, limitazioni e cancellazioni. La circolazione riprenderà gradualmente. Potenziata l’assistenza ai passeggeri”.

